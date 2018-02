Kosovo: premier Haradinaj, necessario individuare chiare tempistiche per dialogo con Serbia (2)

- L'istituzione dell'Associazione dei comuni a maggioranza serba nel Kosovo, la cooperazione in materia di energia, e la situazione lungo il ponte di Mitrovica. Questi, secondo quanto affermato ieri dal capo delegazione di Pristina Avni Arifi, i temi al centro della prossima riunione del dialogo tra Kosovo e Serbia a Bruxelles il prossimo 26 febbraio. Lo riferisce il portale d'informazione "Lajmi", che sottolinea come la data per la ripresa dei negoziati tra Pristina e Belgrado è stata confermata nel fine settimana anche dalla portavoce Ue Maja Kocjiancic. (Kop)