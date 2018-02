I fatti del giorno - Balcani

- Kosovo: premier Haradinaj, necessario individuare chiare tempistiche per dialogo con Serbia - E' necessario individuare un chiaro programma di scadenze temporali per il dialogo tra Kosovo e Serbia e questo processo dovrebbe concludersi con un reciproco riconoscimento dei due paesi. Lo ha detto il primo ministro kosovaro, Ramush Haradinaj, dopo l'incontro di oggi con il senatore statunitense Ron Johnson, in visita nel paese in occasione del decimo anniversario dell'indipendenza. Lo riferisce l'emittente "Rtk". "Il Kosovo e i suoi cittadini saranno per sempre grati agli Stati Uniti ed al popolo americano per il sostegno offerto ai kosovari in tutti i periodi", ha aggiunto Haradinaj, il quale ha precisato che il Kosovo può rappresentare un "modello di buon vicinato e dialogo" con tutti i paesi dei Balcani, Serbia inclusa. (segue) (Res)