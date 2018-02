Kosovo-Albania: premier Haradinaj, Tirana si concentri su suo sviluppo prima di dare lezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kosovo non ha bisogno delle lezioni di nessuno: l'Albania farebbe meglio a concentrarsi sullo sviluppo interno del paese. In questo modo, il primo ministro kosovaro Ramush Haradinaj ha risposto all'idea lanciata domenica nel parlamento di Pristina dall'omologo albanese Edi Rama, per la creazione di una presidenza congiunta tra i due paesi nel prossimo futuro. "Ho detto a Edi Rama che può aiutare il Kosovo solo sviluppando l'Albania", ha affermato Haradinaj oggi da Mitrovica, citato dal portale d'informazione "Indeksonline". Il premier kosovaro ha aggiunto di non volere avviare dibattiti con Tirana "in quanto siamo fratelli" ma i cittadini kosovari "non hanno bisogno di lezioni" da nessuno. (segue) (Kop)