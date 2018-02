Kosovo-Albania: premier Haradinaj, Tirana si concentri su suo sviluppo prima di dare lezioni (3)

- Il primo ministro albanese ha osservato che il Kosovo è già stato riconosciuto da più di 115 paesi e ha compiuto progressi significativi nel consolidamento della sovranità e nel rafforzamento delle istituzioni statali democratiche. "Kosovo e Albania oggi sono due realtà amministrative formalmente separate, ma fanno parte di una narrativa storica comune, un sentimento nazionale unitario e un interesse politico inseparabile. I due paesi ora sperimentano una cooperazione economica, politica e istituzionale continua", ha sottolienato Rama ricordando il lavoro avviato dalle sessioni congiunte dei governi di Albania e Kosovo e la cooperazione in diversi settori che "porteranno presto risultati nella creazione di un sistema educativo unificato che salvaguardi gli standard europei", ha proseguito Rama. "I due paesi - secondo il capo del governo di Tiranna- avranno un sistema doganale unificato e un mercato commerciale ed economico comune grazie ad un efficace processo di integrazione regionale", ha rimarcato Rama auspicando "uno spazio integrato" in cui il turismo si trasformerà in una "potente industria di sviluppo, grazie all'utilizzo di bellezze naturali e risorse naturali, nonché alla diversità della tradizione albanese". (segue) (Kop)