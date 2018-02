Kosovo: movimento Vetevendosje rimane contrario a accordo sui confini con Montenegro (3)

- Il parlamento del Kosovo dovrebbe ratificare l'accordo sulla demarcazione dei confini con il Montenegro entro la prossima settimana. Lo ha affermato il ministro per gli Affari europei di Pristina, Dhurata Hoxha, secondo quanto riportato dal portale d'informazione "Gazeta Express". In questo modo, ha precisato il ministro, i cittadini kosovari potranno ottenere la liberalizzazione dei visti nell'Ue entro il 2018. Il premier kosovaro Ramush Haradinaj ha invitato nei giorni scorsi i parlamentari a ratificare la dichiarazione congiunta, siglata dai presidenti di Kosovo e Montenegro e annessa all'accordo sulla demarcazione dei confini tra i due paesi. Come evidenziato dal portale d'informazione "Gazeta Express", Haradinaj ha richiamato i deputati del movimento Vetevendosje e della Lista serba, rispettivamente all'opposizione e parte della coalizione di governo, a votare la ratifica dell'accordo sui confini con il Montenegro. Secondo Haradinaj, il Kosovo "ha perso tre anni" sulla questione e ora la dichiarazione congiunta siglata dai presidenti Hashim Thaci e Filip Vujanovic "permette di modificare la demarcazione nell'area di Cakorr e Kulla”. (segue) (Kop)