Kosovo: movimento Vetevendosje rimane contrario a accordo sui confini con Montenegro (4)

- L'assenza dei deputati della Lista serba sarebbe stata la causa della decisione di rinviare la sessione straordinaria dell'Assemblea nazionale di Pristina per votare sulla ratifica dell'accordo sulla demarcazione dei confini con il Montenegro. Lo ha scritto nei giorni scorsi il quotidiano "Koha". In precedenza, il premier kosovaro Ramush Haradinaj aveva avanzato la possibilità di un rinvio della riunione in aula per il voto. La sessione di domenica del parlamento di Pristina, prevista per le ore 18 e valida per la ratifica dell'accordo di demarcazione dei confini con il Montenegro, è stata rinviata a data da destinarsi. Valmir Klaiqi, consigliere per i media del presidente del parlamento di Pristina, Kadri Veseli, ha confermato che non si terrà la sessione straordinaria utile per l'analisi dell'accordo tra i due paesi per la demarcazione dei confini. (segue) (Kop)