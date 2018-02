Kosovo-Albania: partito kosovaro Ldk critico su proposta premier albanese Rama per presidenza unificata (3)

- I due paesi ora sperimentano una cooperazione economica, politica e istituzionale continua", ha sottolineato Rama ricordando il lavoro avviato dalle sessioni congiunte dei governi di Albania e Kosovo e la cooperazione in diversi settori che "porteranno presto risultati nella creazione di un sistema educativo unificato che salvaguardi gli standard europei", ha proseguito Rama. "I due paesi - secondo il capo del governo di Tirana - avranno un sistema doganale unificato e un mercato commerciale ed economico comune grazie ad un efficace processo di integrazione regionale", ha rimarcato Rama auspicando "uno spazio integrato" in cui il turismo si trasformerà in una "potente industria di sviluppo, grazie all'utilizzo di bellezze naturali e risorse naturali, nonché alla diversità della tradizione albanese". (segue) (Kop)