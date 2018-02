Kosovo: prossima settimana emissione titoli di Stato da 25 milioni di euro

- Il ministero delle Finanze del Kosovo procederà il prossimo 26 febbraio con un emissione di titoli di Stato dal valore stimato di 25 milioni di euro. Secondo quanto precisa l'emittente "Rtk", la scadenza dei titoli è a cinque anni, avvenendo dunque nel febbraio 2023. Nell'ultima asta dei titoli a cinque anni, nel settembre 2017, la Banca centrale di Pristina ha venduto obbligazioni per un valore di 25 milioni di euro, con un tasso di rendimento cresciuto all'1,32 per cento dal 1,22 per cento precedente.(Kop)