Serbia: ministro Difesa Vulin su dichiarazioni premier albanese, Grande Albania è la maggiore minaccia

- Il progetto di una Grande Albania è la più grave minaccia alla pace nella regione dei Balcani occidentali: lo ha dichiarato il ministro della Difesa della Serbia, Aleksandar Vulin, in una nota rilanciata dai mezzi d'informazione locali. Vulin ha così commentato le affermazioni del premier albanese Edi Rama che ha suggerito, in un discorso pronunciato ieri dinanzi al parlamento kosovaro, che Albania e Kosovo potrebbero avere in futuro un unico capo dello stato. Certe idee, ha detto oggi Vulin, sono la prova di un progetto di Grande Albania e vanno fermate. "Per questo ho proposto e propongo che il confine fra di noi e la Grande Albania vada tracciato in Kosovo, là dove l'estensione (di una Grande Albania) va fermata", ha osservato aggiungendo che si tratta di una grave minaccia alla sicurezza e alla pace di tutte le popolazioni nei Balcani. La comunità internazionale, ha concluso Vulin, deve mostrare determinazione del tutelare la pace nella regione. (segue) (Seb)