Speciale infrastrutture: Serbia, Banca europea investimenti va avanti con cooperazione per realizzare obiettivi Agenda connettività

- La Banca europea per gli investimenti (Bei) intende proseguire nel sostegno e nella cooperazione con le autorità della Serbia per arrivare alla realizzazione dei progetti infrastrutturali fondamentali per il paese. E’ questo il messaggio contenuto nella lettera inviata nei giorni scorsi dal vicepresidente della Bei, Dario Scannapieco, al ministro dell’Edilizia, infrastrutture e trasporti serbo, Zorana Mihajlovic. La lettera è stata inviata per ribadire quanto già discusso nell’incontro avuto in occasione della visita di Scannapieco a Belgrado, lo scorso 31 gennaio. Fra i progetti ricordati vi sono in particolare quelli previsti dall’Agenda per la connettività nei Balcani occidentali, come l’autostrada Nis-Pristina e la ristrutturazione della ferrovia Nis-Dimitrovgrad, oltre che lo sviluppo delle vie di trasporto interne su acqua e il controllo dei voli. “Ci aspettiamo il proseguimento del lavoro comune, avendo per obiettivo la realizzazione di importanti progetti quali il completamento del Corridoio 10 (E-80 ed E-75), il progetto per la ristrutturazione delle strade, l’avanzamento della sicurezza stradale e la circonvallazione attorno a Belgrado. Sono convinto che i nostri sforzi congiunti renderanno possibile il mantenimento del livello di attività della Bei in Serbia nel corso di quest’anno e in quelli successivi, oltre che il proseguimento dello sviluppo di una fruttuosa collaborazione, in particolare nel settore dei trasporti”, ha dichiarato Scannapieco.Infrastrutture, sostegno alle piccole e medie imprese (pmi) e risposta all’impatto della crisi migratoria nelle economie nazionali: sono questi alcuni dei principali obiettivi che nel 2018 caratterizzeranno le attività della Bei nei Balcani occidentali, secondo quanto emerso nella conferenza stampa tenuta a Belgrado lo scorso primo febbraio dal vicepresidente Bei dopo una serie di incontri avuti il giorno prima con le autorità politiche e le istituzioni nazionali. Scannapieco ha illustrato le operazioni effettuate nel 2017 e presentato i piani per l’anno appena iniziato in Serbia e nella regione. La Bei, come ha ricordato Scannapieco, ha finanziato nel 2017 dei contratti con gli stati della regione per un valore totale di 330 milioni di euro, mentre le concessioni finanziarie totali hanno superato la cifra concordata nei contratti e sono state alla fine pari a 548 milioni di euro.Con un finanziamento complessivo pari a 7 miliardi di euro negli ultimi 10 anni, la Bei conferma così il proprio impegno a sostenere i Balcani occidentali, ha detto Scannapieco, e consolida il proprio ruolo di finanziatore leader nella regione. Nuovi prestiti e finanziamenti del valore di 347 milioni di euro sono stati già firmati dall’inizio del 2018 per agevolare il processo d’integrazione della regione nell’Unione europea. La formula prevede quattro prestiti e due finanziamenti firmati in Serbia a favore dei lavori sulla linea ferroviaria Nis-Dimitrovgrad e per delle linee di credito a favore delle piccole e medie imprese che verranno erogate da Banca Intesa Beograd, Erste Bank e Societe Generale Serbia. L’opera infrastrutturale riceverà dalla Bei un sostegno di 134 milioni di euro, mentre per le piccole e medie imprese Banca Intesa ha ricevuto 30 milioni di euro, Erste bank 60 milioni di euro, Societe Generale Serbia 50 milioni di euro.Il progetto della Nis-Dimitrovgrad prevede la ristrutturazione ed elettrificazione della linea esistente, oltre che la costruzione di una nuova linea attorno alla città di Nis, nella parte meridionale della Serbia. Il progetto rientra nell’Agenda per la connettività nei Balcani occidentali discussa anche nell’ultimo vertice a Trieste nell’ambito del Processo di Berlino. Le linee di credito a favore delle piccole e medie imprese sono mirate al sostegno dei progetti delle pmi e a quelli infrastrutturali pensati dalle autorità locali per il settore. L’obiettivo delle operazioni è quello di aumentare il grado di accessibilità al credito da parte delle pmi riducendo al tempo stesso i costi finanziari complessivi. Le linee di credito della Bei finanzieranno anche progetti promossi dalle aziende a medio capitale e altri beneficiari nei settori dell’economia del sapere, dell’energia, della tutela ambientale, dell’industria, sanità, istruzione e servizi.Scannapieco ha infine ricordato che negli ultimi 5 anni la Bei ha firmato contratti per oltre 3,7 miliardi di euro nella regione dei Balcani occidentali e ha stanziato quasi 4,7 miliardi di euro. “Adesso si sta sviluppando una serie di potenziali operazioni in diversi settori: trasporti, energia, ambiente e sanità. Non intendiamo però solo sostenere i grandi progetti. Assicurare degli investimenti per le piccole e medie imprese è una parte fondante del nostro lavoro, attraverso le concessioni erogate da Eif”, ha detto Scannapieco in riferimento al Fondo europeo per gli investimenti, organismo della Bei specializzato nelle soluzioni finanziarie per la protezione dai rischi per le piccole e medie imprese.Il vicepresidente della Bei ha avuto nel corso della visita a Belgrado degli incontri istituzionali con il presidente serbo, Aleksandar Vucic, con la premier Ana Brnabic e con il presidente del parlamento europeo, Antonio Tajani, che si trovava il 31 gennaio in visita ufficiale nella capitale serba. Al centro dei colloqui vi è stato l’ulteriore rafforzamento dell’impegno Bei nella regione, con particolare focus sull’Iniziativa economica di resilienza (Economic resilience iniziative - Eri), lanciata dalla stessa Bei e mirata a sostenere i paesi dei Balcani occidentali e dell’Europa sudorientale nel contesto della crisi migratoria, che ha costituito dal punto di vista economico una sfida per la crescita economica di questi stati. Sostenere la capacità di resistenza economica di questi paesi, secondo il piano della Bei, significa anche sviluppare le infrastrutture economiche e sociali, stimolare la crescita del settore privato e la creazione di posti di lavoro. L’iniziativa Eri prevede un finanziamento di 6 miliardi in un periodo di 5 anni, ed è stata avviata a fine del 2016. Il finanziamento si va ad aggiungere ai 7,5 miliardi già pianificati per gli aiuti e si pone come obiettivo di catalizzare nella regione degli investimenti per un totale di 15 miliardi di euro nelle due regioni. (Seb)