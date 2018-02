Serbia-Francia: ministro francese Esteri il 12 e 13 aprile a Belgrado in vista di arrivo presidente Macron

- Il ministro francese degli Esteri, Jean-Yves Le Drian, sarà il 12 e 13 aprile in visita ufficiale a Belgrado. Lo ha reso noto il ministro degli Esteri della Serbia, Ivica Dacic, che si trova oggi in visita a Parigi su invito dell'omologo francese. La visita di Le Drian a Belgrado è "introduttiva" a quella che effettuerà il presidente francese, Emmanuel Macron, entro la fine dell'anno ha detto ancora Dacic secondo quanto riporta un comunicato ministeriale. "E' nostro interesse rafforzare il partenariato strategico con la Francia – ha dichiarato Dacic - . La Francia vuole essere leader in quanto aiuto alla Serbia nel suo percorso europeo. La Serbia è consapevole di tutti i suoi obblighi in tale percorso, della necessità di proseguire nelle riforme, di risolvere in modo pacifico e attraverso il dialogo tutte le questioni aperte nei Balcani, e qui penso innanzitutto alla questione del Kosovo", ha detto Dacic. "Sono sicuro che avremo sufficiente comprensione da parte del nostro antico alleato, la Francia, riguardo al desiderio di arrivare ad una soluzione che rispetti gli interessi di tutte le parti in Kosovo e che sia fondamento per una pace duratura e per la stabilità nella regione", ha proseguito il capo della diplomazia serba.(Seb)