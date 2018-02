Kosovo: direttore rappresentanza Ue Apostolova, progressi su liberalizzazione visti ma due criteri mancanti

- Il Kosovo ha compiuto progressi significativi lungo la strada per la liberalizzazione dei visti nell'Unione europea. Lo ha dichiarato oggi il direttore della rappresentanza dell'Ue a Pristina, Nataliya Apostolova, secondo quanto riferisce l'emittente "Rtk". "Il Kosovo ha fatto un lavoro impressionante, rispondendo a 93 dei 95 criteri per la liberalizzazione dei visti", ha affermato Apostolova auspicando una rapida ratifica dell'accordo sulla demarcazione dei confini con il Montenegro. Secondo quanto affermato oggi dal premier kosovaro Ramush Haradinaj, il parlamento di Pristina dovrebbe votare giovedì sull'accordo sui confini con il Montenegro, dopo il rinvio della riunione di questa domenica. L'altro criterio per la liberalizzazione dei visti richiesto a Pristina è il rafforzamento della lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata. (Kop)