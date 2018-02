Balcani: presidente commissione Esteri Camera Cicchitto, Italia è "riferimento" per sviluppo e stabilità regionale

- L'Italia continua ad essere "un riferimento" per il Kosovo e per gli altri paesi dei Balcani occidentali nel percorso verso lo sviluppo e la stabilità. Lo ha sottolineato il presidente della commissione Esteri della Camera dei deputati, Fabrizio Cicchitto, partecipando all'evento organizzato dall'ambasciata kosovara in Italia in occasione del decimo anniversario dell'indipendenza di Pristina. Cicchitto ha parlato di un "rapporto profondo che lega i nostri popoli" con l'Italia che si preoccupa da vicino della stabilità dei Balcani, "un pezzo d'Europa" che deve trovare una "complessità di equilibrio" tra le varie componenti etniche per la pace e la stabilità. Come evidenziato dal presidente della commissione Esteri della Camera, nei Balcani "tuttora ci sono problemi aperti" e ciò è "inevitabile visto il retroterra drammatico dal punto di vista storico". Ma l'Italia è "un riferimento", ha assicurato Cicchitto, anche per il percorso di integrazione europea dei Balcani occidentali e per lo sviluppo economico della regione. (Pav)