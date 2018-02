Kosovo-Albania: partito kosovaro Ldk critico su proposta premier albanese Rama per presidenza unificata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Albania e il Kosovo avranno una politica estera comune, e non solo ambasciate congiunte e missioni diplomatiche. Perché no, anche un solo presidente come simbolo di unità nazionale e politica di sicurezza nazionale comune", ha detto Rama sottolineando che "questa visione potrebbe non essere consigliabile in termini razionali" ma la storia "ci dice oggi che è giusto sognare e che non è impossibile da realizzare", ha aggiunto il premier albanese citato dall'agenzia di stampa albanese "Ata". Il primo ministro albanese ha osservato che il Kosovo è già stato riconosciuto da più di 115 paesi e ha compiuto progressi significativi nel consolidamento della sovranità e nel rafforzamento delle istituzioni statali democratiche. "Kosovo e Albania oggi sono due realtà amministrative formalmente separate, ma fanno parte di una narrativa storica comune, un sentimento nazionale unitario e un interesse politico inseparabile. (segue) (Kop)