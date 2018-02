Italia-Stati Uniti: Alfano riceve vicesegretario di Stato John Sullivan, paesi legati da fortissima alleanza

- L'Italia e gli Stati Uniti sono legati da una fortissima alleanza che affonda le sue radici nella storia e nei comuni valori. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Angelino Alfano, al termine dell’incontro avuto oggi presso la Farnesina con il vicesegretario di Stato John Sullivan. "Condividiamo inoltre un impegno comune in molteplici aree di crisi come Kosovo, Afghanistan e Iraq. Con il vicesegretario di Stato John Sullivan abbiamo approfondito i dossier internazionali di maggiore attualità, a partire dal Mediterraneo e il Sahel, la sfide strategiche e di sicurezza in Europa ed Asia, l'Ucraina e la gestione dei flussi migratori", ha detto Alfano secondo quanto riferisce una nota della Farnesina. (Com)