Albania: Ue, no a dichiarazioni che possono essere interpretate come interferenze politiche in paesi vicini

Bruxelles, 19 feb 13:01 - (Agenzia Nova) - Dichiarazioni che possono essere interpretate come interferenze politiche nei paesi vicini non sono d'aiuto nel costruire relazioni di buon vicinato: lo dice oggi a Bruxelles la portavoce Ue, Catherine Ray, commentando la recente dichiarazione del primo ministro dell'Albania, Edi Rama, il quale ha di recente suggerito che Albania e Kosovo possano avere in futuro un unico capo dello Stato. "L'Unione europea si attende che, in tutta la regione – ha aggiunto la portavoce – si continuino a costruire relazioni costruttive e cooperative, e che ci si concentri sull'intensificare il lavoro sui rispettivi programmi di riforma per portare avanti il percorso di integrazione nell'Ue". (Beb) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata - Dichiarazioni che possono essere interpretate come interferenze politiche nei paesi vicini non sono d'aiuto nel costruire relazioni di buon vicinato: lo dice oggi a Bruxelles la portavoce Ue, Catherine Ray, commentando la recente dichiarazione del primo ministro dell'Albania, Edi Rama, il quale ha di recente suggerito che Albania e Kosovo possano avere in futuro un unico capo dello Stato. "L'Unione europea si attende che, in tutta la regione – ha aggiunto la portavoce – si continuino a costruire relazioni costruttive e cooperative, e che ci si concentri sull'intensificare il lavoro sui rispettivi programmi di riforma per portare avanti il percorso di integrazione nell'Ue". (Beb)