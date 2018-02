Kosovo: premier Haradinaj invita parlamentari a ratifica accordo confini con Montenegro

- Il premier kosovaro Ramush Haradinaj ha invitato i parlamentari a ratificare la dichiarazione congiunta, siglata dai presidenti di Kosovo e Montenegro e annessa all'accordo sulla demarcazione dei confini tra i due paesi. Come evidenziato dal portale d'informazione "Gazeta Express", Haradinaj ha richiamato i deputati del movimento Vetevendosje e della Lista serba, rispettivamente all'opposizione e parte della coalizione di governo, a votare la ratifica dell'accordo sui confini con il Montenegro. Secondo Haradinaj, il Kosovo "ha perso tre anni" sulla questione e ora la dichiarazione congiunta siglata dai presidenti Hashim Thaci e Filip Vujanovic "permette di modificare la demarcazione nell'area di Cakorr e Kulla”. Come suggerito dal premier, i parlamentari di Pristina devono votare in maniera compatta per la ratifica dell'accordo in modo da ottenere la liberalizzazione dei visti nell'Ue per i cittadini kosovari. (segue) (Kop)