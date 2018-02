Kosovo-Albania: partito kosovaro Ldk critico su proposta premier albanese Rama per presidenza unificata

- Il partito Lega democratica del Kosovo (Ldk) si oppone all'idea lanciata dal premier albanese Edi Rama per una presidenza unificata tra Kosovo e Albania. Ad esprimere la posizione del partito di opposizione kosovaro è stato il capogruppo parlamentare, Avdullah Hoti. Il quotidiano "Koha" riferisce che, a parere di Hoti, la proposta ideata dal premier albanese per una presidenza congiunta al fine di coordinare la politica estera di Pristina e Tirana "non rispetta le aspirazioni dei kosovari per un paese indipendente, integrato nell'Unione europea e nella Nato". Secondo quando affermato da Rama nel corso della sessione straordinaria del parlamento di Pristina, in occasione del decimo anniversario dell'indipendenza, l'Albania e il Kosovo avranno "una politica estera comune", non solo a livello di ambasciate e missioni diplomatiche, ma anche tramite "un unico presidente come simbolo di unità nazionale e di sicurezza comune". (segue) (Kop)