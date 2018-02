Serbia-Russia: ministro russo Esteri in visita a Belgrado 21 e 22 febbraio, al centro legami tradizionali (2)

- All'ordine del giorno vi è anche la cooperazione economica. "E' difficile che andremo molto nel profondo su questo tema – ha detto Lavrov – perché esiste un Comitato intergovernativo che lavora con successo e a cui capo sta per la parte serba Dacic. Ci concentreremo piuttosto sui legami umanitari e culturali, sulle nostre consultazioni politiche regolari. Presteremo attenzione alle questioni internazionali, alla situazione in Europa e nei Balcani, alla nostra cooperazione nelle Nazioni Unite. Naturalmente, parleremo della indispensabile piena attuazione della Risoluzione 1244 dell'Onu, relativa alla soluzione del problema del Kosovo". A questo proposito, Lavrov ha precisato che la Russia accetterà qualunque soluzione venga concordata fra Belgrado e Pristina, poiché "senza tale accordo è assurdo" parlare di un seggio per il Kosovo alle Nazioni Unite. (Seb)