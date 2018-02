Kosovo: ex presidente Usa Clinton su decennale indipendenza, Prisitina merita nostre congratulazioni e continuo sostegno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kosovo merita le nostre congratulazioni per il decennale della sua indipendenza e il nostro continuo sostegno. Questo il messaggio rivolto dall'ex presidente degli Stati Uniti, Bill Clinton, pubblicato sul proprio profilo Facebook per congratularsi con il "popolo kosovaro" per il decimo anniversario dell'indipendenza. "Oggi gli orgogliosi cittadini del Kosovo meritano le nostre congratulazioni e il nostro continuo sostegno. Esattamente dieci anni dopo la loro indipendenza, celebriamo i loro risultati: offrendo elezioni giuste e credibili, rafforzando il sistema giudiziario e gettando le basi per un'economia che sia attraente per gli investitori internazionali. La pace duratura in Kosovo rimane un faro di speranza per tutte le società oppresse dal conflitto in tutto il mondo", ha scritto Clinton ripreso dal quotidiano kosovaro "Koha Ditore". (Kop)