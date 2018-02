Serbia: ministro Esteri Dacic, Burundi ha revocato riconoscimento del Kosovo (2)

- Nella giornata di ieri, il ministero degli Esteri della Serbia ha inviato una nota di protesta all'analogo dicastero delle Barbados per l'annunciata decisione di riconoscere l'indipendenza del Kosovo. "Tale atto, incomprensibile e inaspettato, giunge in un momento in cui molti stati nel mondo, fra cui alcuni vicini alle Barbados, rivedono e ritirano la loro decisione sul riconoscimento del cosiddetto stato del Kosovo", si legge nella nota. (segue) (Seb)