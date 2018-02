Kosovo: presidente Thaci, obbiettivo Pristina è dialogo con Serbia per futuro comune nell'Ue

- Le istituzioni del Kosovo vogliono che nel 2018 si raggiunga finalmente un dialogo di successo con la Serbia, puntando alla riconciliazione e a un futuro comune nell’Unione europea. Lo ha dichiarato oggi il presidente kosovaro Hashim Thaci, intervenendo alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco di Baviera. “Oggi celebriamo i dieci anni della dichiarazione di indipendenza del Kosovo, che definisce le istituzioni nazionali e i suoi valori europei e occidentali, sancendo l’aspirazione di fare parte della Nato”, ha affermato il capo dello Stato kosovaro. Thaci ha ricordato come il partenariato con Washington e Bruxelles sia stato fondamentale “per creare quello che oggi è il Kosovo, i cui cittadini sono consapevoli di cosa desiderano per il loro futuro”. Le istituzioni statali devono quindi “seguire questo orientamento e sostenerlo”, ha proseguito il presidente kosovaro. Come ricordato da Thaci, “negli ultimi dieci anni abbiamo dovuto fronteggiare la mancanza di unità interna all’Ue nel riconoscimento della nostra indipendenza”, dal momento che cinque stati su 28 hanno rifiutato di farlo. (segue) (Res)