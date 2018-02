Kosovo: presidente Thaci, obbiettivo Pristina è dialogo con Serbia per futuro comune nell'Ue (2)

- Passando al tema delle relazioni con la Serbia, il capo dello Stato kosovaro si è detto sicuro che i rapporti "normalizzati" con Belgrado possano avere effetti benefici per entrambi i paesi, per la regione dei Balcani e per l’Unione europea. “Oggi dobbiamo guardare avanti, dando occasione di dimostrare la volontà di avvicinarci e cooperare con l’Ue, nel contesto della strategia per i Balcani occidentali. Questo riguarda anche il dialogo con la Serbia, puntando alla riconciliazione e ad un futuro comune all’interno dell’Ue. Vogliamo che il 2018 segni il risultato finale e di successo di questo dialogo, e siamo pronti a fare passi avanti in questa direzione”, ha concluso Thaci. (Res)