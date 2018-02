Serbia: Banca europea investimenti, avanti con cooperazione per realizzare obiettivi Agenda connettività

- La Banca europea per gli investimenti (Bei) intende proseguire nel sostegno e nella cooperazione con le autorità della Serbia per arrivare alla realizzazione dei progetti infrastrutturali fondamentali per il paese. E’ questo il messaggio contenuto nella lettera inviata nei giorni scorsi dal vicepresidente della Bei, Dario Scannapieco, al ministro dell’Edilizia, infrastrutture e trasporti serbo, Zorana Mihajlovic. La lettera è stata inviata per ribadire quanto già discusso nell’incontro avuto in occasione della visita di Scannapieco a Belgrado, lo scorso 31 gennaio. Fra i progetti ricordati vi sono in particolare quelli previsti dall’Agenda per la connettività nei Balcani occidentali, come l’autostrada Nis-Pristina e la ristrutturazione della ferrovia Nis-Dimitrovgrad, oltre che lo sviluppo delle vie di trasporto interne su acqua e il controllo dei voli. “Ci aspettiamo il proseguimento del lavoro comune, avendo per obiettivo la realizzazione di importanti progetti quali il completamento del Corridoio 10 (E-80 ed E-75), il progetto per la ristrutturazione delle strade, l’avanzamento della sicurezza stradale e la circonvallazione attorno a Belgrado. Sono convinto che i nostri sforzi congiunti renderanno possibile il mantenimento del livello di attività della Bei in Serbia nel corso di quest’anno e in quelli successivi, oltre che il proseguimento dello sviluppo di una fruttuosa collaborazione, in particolare nel settore dei trasporti”, ha dichiarato Scannapieco. (segue) (Seb)