Albania-Kosovo: premier Rama auspica politica estera comune anche grazie a unico presidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Albania e il Kosovo avranno una politica estera comune, non solo a livello di ambasciate e missioni diplomatiche, ma anche tramite un unico presidente come simbolo di unità nazionale e di sicurezza comune. Lo ha detto il primo ministro albanese Edi Rama nel suo intervento durante una sessione straordinaria del parlamento di Pristina in occasione del decennale dell'indipendenza del Kosovo, a cui hanno preso parte tra gli altri anche il deputato del Congresso degli Stati Uniti Eliot Engel. "L'Albania e il Kosovo avranno una politica estera comune, e non solo ambasciate congiunte e missioni diplomatiche. Perché no, anche un solo presidente come simbolo di unità nazionale e politica di sicurezza nazionale comune", ha detto Rama sottolineando che "questa visione potrebbe non essere consigliabile in termini razionali" ma la storia "ci dice oggi che è giusto sognare e che non è impossibile da realizzare", ha aggiunto il premier albanese citato dall'agenzia di stampa albanese "Ata". (segue) (Alt)