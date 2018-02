Kosovo: parlamento vota oggi ratifica accordo di demarcazione con Montenegro

- E' atteso per oggi il voto del parlamento kosovaro per la ratifica dell'accordo sulla demarcazione del confine con il Montenegro. Come confermato dallo stesso capo dell'Assemblea di Pristina e leader Partito democratico del Kosovo (Pdk), Kadri Veseli, i parlamentari si riuniranno alle 18 ora locale per la sessione straordinaria. Veseli ha spiegato che la decisione è stata presa in conformità con le leggi del Kosovo e il regolamento dell'Assemblea, sottolineando che la ratifica dell'accordo di demarcazione "avverrà e il Kosovo non perderà territorio come sostenuto dai partiti di opposizione", ha aggiunto il capo dell'Assemblea di Pristina. (segue) (Kop)