Kosovo: rinviata sessione parlamentare per voto demarcazione confini con Montenegro

- La sessione di oggi del parlamento di Pristina, prevista per le ore 18 e valida per la ratifica dell'accordo di demarcazione dei confini con il Montenegro, è stata rinviata a data da destinarsi. Ad annunciarlo il primo ministro kosovaro Ramush Haradinaj citato dall'agenzia di stampa "Kosovapress". Valmir Klaiqi, consigliere per i media del presidente del parlamento di Pristina, Kadri Veseli, ha confermato che non si terrà la sessione straordinaria utile per l'analisi dell'accordo tra i due paesi per la demarcazione dei confini. (segue) (Kop)