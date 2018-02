Kosovo-Albania: presidente Thaci conferisce a premier Rama la medaglia dell'indipendenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Kosovo Hashim Thaci ha conferito oggi pomeriggio al premier albanese Edi Rama la Medaglia dell'Indipendenza "per il suo contributo all'indipendenza del Kosovo e alla costruzione del suo Stato". Il premier albanese, che si è recato a Pristina per partecipare alla cerimonia in occasione del 10mo anniversario della proclamazione dell'indipendenza del Kosovo dalla Serbia (che ricorre domani), si è detto "emozionato" dell'onorificenza conferitagli. "E' un grande onore e vi sono grato. I nostri due paesi hanno un comune futuro", ha dichiarato il premier albanese congratulandosi poi con Thaci per l'accordo firmato oggi con l'omologo montenegrino Filip Vujanovic teso a rivedere quello già esistente sulla demarcazione dei confini tra i due paesi. "E' un passo importante che aprirà ai cittadini del Kosovo la via per la liberalizzazione dei visti", ha sottolineato Rama. (Alt)