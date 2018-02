Business news: Fyrom-Kosovo, accordo per inizio lavori su autostrada Blace-Skopje nel 2019

- Il ministro dell'Economia macedone Kreshnik Bekteshi ha incontrato il ministro per l'Innovazione e le imprese kosovaro Besim Beqaj, per un colloquio incentrato sulla costruzione dell'autostrada Blace-Skopje (che dalla capitale macedone andrà fino alla località della Serbia centrale, attraverso il Kosovo). Come riportato dall'agenzia "Mia", i due ministri hanno concordato sulla necessità di avviare i lavori di costruzione dell'infrastruttura nel 2019 "per portare benefici ai cittadini e agli imprenditori di entrambi i paesi". Altro argomento di confronto è stato legato ai preparativi per il prossimo vertice intergovernativo tra ex Repubblica jugoslava di Macedonia (Fyrom) e Kosovo. (Mas)