Sicurezza: al via seconda giornata Conferenza di Monaco, tra gli interventi Juncker, Lavrov e Yildirim

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via il secondo giorno della Conferenza di Monaco sulla sicurezza, tradizionale appuntamento annuale, rivolto a capi di Stato e di governo, ministri e vertici di organizzazioni internazionali per affrontare le sfide della sicurezza. La Conferenza quest'anno è incentrata sul ruolo futuro dell’Unione europea come attore globale e, in particolare, delle sue relazioni con Russia e Stati Uniti. Proprio dall'Europa riparte il dibattito odierno, aperto dal padrone di casa e ministro degli Esteri tedesco, Sigmar Gabriel, a cui segue il primo ministro britannico Theresa May. Tra gli interventi più attesi della mattinata, quello del presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker a cui segue quello del neo primo ministro polacco Mateusz Morawiecki, del cancelliere austriaco Sebastian Kurz e del primo ministro francese Edouard Philippe. A prendere la parola anche il primo ministro di Ankara Binali Yildirim, a cui seguirà il capo della diplomazia di Mosca Sergej Lavrov. A chiudere il dibattito della mattinata, il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Herbert R- McMaster. Nel pomeriggio sono previsti gli interventi del primo ministro iracheno, Haider al Abadi e del presidente del Kosovo Hashim Thaci, in occasione del decennale dell'indipendenza di Pristina. Al centro dei dibattiti anche oggi temi di grande attualità come la cybersicurezza, la collaborazione tra servizi di intelligence, la cooperazione Nato-Ue nel settore della Difesa, sicurezza energetica, rilancio delle politiche protezionistiche a livello globale e prospettive della politica estera statunitense. (segue) (Res)