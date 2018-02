Italia-Kosovo: ambasciatore Lama per decennale indipendenza Pristina, non solo riconoscimento popolo ma stabilità per Balcani (2)

Roma, 17 feb 09:30 - (Agenzia Nova) - "Dieci anni dopo - prosegue Lama - questa è diventata una verità assoluta. Questa verità rovesciò tutti gli scenari immaginari di coloro che erano contrari o di coloro che cercavano di trovare scuse ingiustificate. È stato dimostrato che la creazione di un nuovo stato indipendente del Kosovo è stata la soluzione politica e storica più realistica, una soluzione che non era diretta contro nessun Paese vicino, ma che mirava a una sola cosa, il benessere dei suoi cittadini". Secondo l'ambasciatore i Balcani "sono più tranquilli di dieci anni fa", dato che Kosovo e Serbia "hanno relazioni molto più rilassate rispetto a dieci anni fa, e sempre più cittadini di questo Paese vicino stanno realizzando che l'indipendenza del Kosovo è irreversibile. Noi speriamo fortemente che questa realtà sia accettata anche dalla classe politica". Lama ha sottolineato nel suo messaggio in occasione del decennale dell'indipendenza, che il Kosovo, "senza condizionamenti, ha risposto al dialogo con la Serbia, che è mediato dalla signora Bruxelles, perché vogliamo risolvere tutti i problemi in sospeso con questo paese e soprattutto perché la comunità serba che vive in Kosovo, non deve vivere con false speranze che sono alimentate da Belgrado".