Italia-Kosovo: ambasciatore Lama per decennale indipendenza Pristina, non solo riconoscimento popolo ma stabilità per Balcani (4)

- "Ciò significa che è diventato parte del normale, che in questo Paese non succedono eventi straordinari come la guerra o i conflitti. Il Kosovo oggi è un paese normale e dovrebbe essere percepito come tale. È un Paese normale in cui si può investire e le opportunità a riguardo sono numerose. È un Paese in cui gli investimenti stranieri sono tutelati dallo Stato, è un Paese in cui rimangono da scoprire i tesori sotterranei. Soprattutto, il Kosovo è un Paese che ha una gioventù meravigliosa e brava, che è la maggioranza della popolazione, una gioventù che ama l’indipendenza in tutti i suoi significati", ha concluso Lama. (Com)