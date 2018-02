Stati Uniti-Kosovo: segretario di Stato Tillerson per decennale indipendenza, paese più stabile e democratico

- Il Kosovo ha dimostrato determinazione nel diventare un paese più stabile, democratico e inclusivo. Lo ha dichiarato il segretario di Stato Usa Rex Tillerson in occasione del decennale dell'indipendenza di Pristina, come riferito in un comunicato del Dipartimento di Stato Usa, ripreso dai media kosovari. "A nome degli Stati Uniti, mi congratulo con il Kosovo e il suo popolo per celebrare i 10 anni di indipendenza come nazione sovrana", ha scritto Tillerson sottolineando che nel decennio successivo all'indipendenza, "il Kosovo ha dimostrato determinazione nel maturare in un paese più stabile, democratico e inclusivo. Gli Stati Uniti continuano a sostenere i cittadini del Kosovo nel lavoro di rafforzamento delle istituzioni democratiche e multietniche e nell'aumentare la crescita economica e sviluppare lo stato di diritto sulla via della piena integrazione nella comunità internazionale", ha aggiunto Tillerson. (Kop)