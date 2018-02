Serbia: ministro Esteri Dacic, Burundi ha revocato riconoscimento del Kosovo

- Il ministro degli Esteri serbo, Ivica Dacic, ha dichiarato oggi in conferenza stampa a Belgrado, che il Burundi ha revocato il proprio riconoscimento come stato indipendente del Kosovo. Dacic è intervenuto nella giornata di oggi proprio in occasione del decennale dell'indipendenza del Kosovo, polemizzando con le autorità di Pristina e il processo di riconoscimento della sovranità territoriale del paese confinante. "Ho portato con me una nota del ministero degli Esteri del Burundi che revoca il riconoscimento del Kosovo", ha detto Dacic sottolineando "quanto sia fragile l'indipendenza del Kosovo e quanto sia falsa la lista dei 116 paesi (che ha riconosciuto il Kosovo), che Pristina presenta ai suoi cittadini", ha aggiunto il capo della diplomazia di Belgrado, citato dall'emittente "B92". "Sto invitando a mostrare i documenti per tutti i 116 paesi, ci sono paesi che non hanno riconosciuto il Kosovo", ha aggiunto Dacic, rimarcando che la questione kosovara non può essere risolta senza un accordo con la Serbia. Il ministro serbo ha sottolineato la necessità da parte del suo dicastero di perseguire gli interessi nazionali della Serbia. "Non siamo un grande potenza, ma siamo certamente più grandi del Kosovo", ha concluso Dacic. (segue) (Seb)