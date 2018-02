Serbia: ministro Esteri Dacic, Burundi ha revocato riconoscimento del Kosovo (3)

- La dichiarazione del ministro tedesco Zigmar Gabriel sul mancato riconoscimento del Kosovo, da parte delle autorità di Belgrado, ha confermato ancora una volta che l'Europa non è interessata a vedere i progressi di Belgrado e il fatto che quella serba sia una società democratica. Lo ha detto nei giorni scorsi il ministro della Difesa serbo, Aleksandar Vulin, rispondendo duramente alla dichiarazione del ministro degli Esteri tedesco Zigmar Gabriel, nel corso della sua visita di due giorni in Kosovo, che ha affermato che la Serbia dovrebbe riconoscere il Kosovo come stato indipendente e sovrano, se vuole integrarsi nell'Unione europea. "La dichiarazione del ministro Gabriel ha confermato ancora una volta che l'Europa non è interessata a vedere i progressi della Serbia e il fatto che la Serbia sia una società democratica di grande successo. Se l'appartenenza all'Europa dipendesse da questi valori - ha aggiunto Gabriel - saremmo stati parte dell'Ue molto tempo fa, ma sembra che venga richiesta solo una cosa: il riconoscimento dell'indipendenza del Kosovo e nient'altro". Secondo Vulin, la Serbia "non riconoscerà mai" l'indipendenza del Kosovo chiarendo che "non lo farà mai come una condizione per entrare a far parte dell'Ue", ha aggiunto Vulin citato dall'emittente radiofonica "Rtk". (segue) (Seb)