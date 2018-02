Italia-Kosovo: ambasciatore Lama per decennale indipendenza Pristina, non solo riconoscimento popolo ma stabilità per Balcani

- L'indipenza del Kosovo non fu solo l'inconorazione di un popolo che fu discriminato ma anche la scelta che ha dato alla regione balcanica stabilità. In occasione del decennale dell'indipendenza del Kosovo, l'ambasciatore kosovaro in Italia, Alma Lama, ha salutato così la ricorrenza. "Come oggi, dieci anni fa, il Kosovo ha dichiarato l'indipendenza. Arrivare fino a questo momento della storia è stato un processo lungo e difficile, coordinato con i Paesi del mondo democratico e contrastato da coloro che non sono interessati alla pace nei Balcani o altrove. Siamo stati aiutati per la nostra libertà e indipendenza dagli Stati Uniti e dall'Ue, siamo stati assistiti dall'amichevole Italia, e per questo saremo grati per sempre", si legge nel messaggio inviato dall'ambasciata del Kosovo in Italia. "L'indipendenza non fu solo l'incoronazione di un sogno di un popolo che fu discriminato, ucciso e condannato per un secolo - ha aggiunto Lama - ma fu anche la scelta più giusta che ha dato alla regione balcanica quello che mancava, la stabilità". (segue) (Com)