Italia-Kosovo: ambasciatore Lama per decennale indipendenza Pristina, non solo riconoscimento popolo ma stabilità per Balcani (3)

- "Nel corso di questi dieci anni il Kosovo ha dimostrato con successo di aver soddisfatto le condizioni internazionali che hanno accompagnato l'indipendenza - continua Lama -. Nel 2012, il controllo internazionale è stato revocato, poiché abbiamo adempiuto tutte le garanzie legali per le minoranze diventando probabilmente un caso unico al mondo per le agevolazioni e i privilegi nei loro confronti. Oggi, come tutti i paesi della regione, siamo soggetti alla supervisione dell'Unione Europea che richiede riforme e standard elevati per i Paesi che aspirano l’adesione. Tutti in Kosovo sono convinti che la casa comune dell'Ue sia l'unica destinazione. Non ci domandiamo tra oriente e occidente, non abbiamo partner diversi dall'Ue e dagli Stati Uniti". D'altra parte, sottolinea l'ambasciatore kosovaro, "i primi dieci anni dello Stato del Kosovo sono stati pieni di sfide. La sfida di costruire e rafforzare le istituzioni democratiche, la sfida di portare tutto il territorio sotto controllo, la sfida di affrontare le provocazioni continue dei vicini, la sfida per sviluppare l'economia. Il Kosovo, fortunatamente, non è più al centro dei media internazionali". (segue) (Com)