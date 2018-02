Kosovo-Montenegro: presidente parlamento Pristina conferma per domani voto su accordo demarcazione confini

- Il presidente dell'Assemblea di Pristina, Kadri Veseli, ha dichiarato dopo l'incontro con l'ufficio di presidenza che la sessione parlamentare per la ratifica dell'accordo sulla demarcazione del confine con il Montenegro, si riunirà domani alle 18, ora locale. Veseli ha spiegato che la decisione è stata presa in conformità con le leggi del Kosovo e il regolamento dell'Assemblea, come riporato dal portale d'informazione "Gazeta Express". SecondoVeseli, la ratifica dell'accordo di demarcazione "avverrà e il Kosovo non perderà territorio come sostenuto dai partiti di opposizione", ha aggiunto il capo dell'Assemblea di Pristina. (segue) (Kop)