Kosovo-Montenegro: Tirana saluta intesa per nuovo accordo su demarcazione confini

- Le massime autorità dell'Albania hanno salutato oggi la firma tra il presidente del Kosovo Hashim Thaci e l'omologo montenegrino Filip Vujanovic di un nuova dichiarazione congiunta su un nuovo accordo per rivedere quello esistente sulla demarcazione dei confini tra i due paesi. "Il Montenegro è un'eccellente partner degli albanesi. L'approvazione della demarcazione dei confini porterà una primavera europea per il Kosovo ed i suoi cittadini", ha affermato il presidente della Repubblica albanese Ilir Meta, in un breve comunicato. "Un importante passo verso la finalizzazione della demarcazione con il Montenegro. Auspico che si possa concludere il prima possibile", ha scritto invece il premier Edi Rama in un post su Facebook, mentre stava viaggiando verso Pristina per partecipare ai festeggiamenti in occasione del 10mo anniversario della proclamazione dell'indipendenza del Kosovo. (segue) (Kop)