Kosovo-Montenegro: Tirana saluta intesa per nuovo accordo su demarcazione confini (2)

- "Una buona notizia alla vigilia dell'anniversario dell'indipendenza", ha dichiarato il leader del centro destra albanese in opposizione Lulzim Basha, aggiungendo che "l'accordo è un chiaro atto di coordinamento del Kosovo con i nostri alleati euro-atlantici. Sono convinto che la sua approvazione in parlamenti meriti la necessaria valutazione dalle istituzioni europee, ed accelererà il percorso di integrazione europea del Kosovo", ha sottolineato Basha. L'accordo prevede la ratifica dell'attuale versione dell'accordo lasciando aperta la porta a un'ulteriore revisione dell'accordo. La dichiarazione congiunta firmata dai presidenti di Kosovo e Montenegro afferma che dopo la ratifica dell'accordo sarà istituito un gruppo di lavoro congiunto incaricato di identificare potenziali disaccordi e apportare correzioni, se necessario, in due delle aree contese lungo il confine tra i due paesi, Cakorr e Kulla e Zhlepit. I partiti dell'opposizione kosovara sostengono che con l'attuale accordo il Kosovo perderebbe più di 8 mila ettari di territorio. (Kop)