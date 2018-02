Serbia: premer Brnabic, ministro tedesco Gabriel non ha presentato alcun documento a Belgrado (2)

- Gabriel ha precisato che "tale passo è essenziale" per completare il percorso di adesione di Belgrado nell'Ue. "Se la Serbia vuole avanzare verso l'Ue, deve adempiere i criteri riguardanti lo stato di diritto e, certamente, riconoscere l'indipendenza del Kosovo", ha detto Gabriel dopo l'incontro con il primo ministro kosovaro Ramush Haradinaj, avvenuto nella serata del 14 febbraio. Le dichiarazioni di Gabriel sono state commentate dal ministro della Difesa serbo, Aleksandar Vulin, il quale ha osservato che tali affermazioni "confermano ancora una volta che l'Europa non è interessata a vedere i progressi di Belgrado e il fatto che quella serba sia una società democratica". Secondo Vulin, citato dall'emittente kosovara "Rtk", la Serbia "non riconoscerà mai l'indipendenza del Kosovo", neppure se questa fosse presentata come una condizione per entrare a far parte dell'Ue. (Seb)