Serbia: ministro Esteri Dacic, controproducente che alcuni capi diplomazie estere mandino "messaggi arroganti" (2)

- "Fra Slovenia e Croazia si sta verificando una grande contesa, e dunque questa norma non è stata rispettata", ha detto Dacic in riferimento alla contesa in atto fra i due paesi sui rispettivi confini marittimi. La Serbia "deve riconoscere l'indipendenza del Kosovo se vuole entrare nell'Unione europea": lo ha dichiarato da Pristina il ministro degli Esteri tedesco, Sigmar Gabriel, in una visita successiva a quella compiuta a Belgrado il 14 febbraio. Gabriel ha precisato che "tale passo è essenziale" per completare il percorso di adesione di Belgrado nell'Ue. "Se la Serbia vuole avanzare verso l'Ue, deve adempiere i criteri riguardanti lo stato di diritto e, certamente, riconoscere l'indipendenza del Kosovo", ha detto Gabriel dopo l'incontro con il primo ministro kosovaro Ramush Haradinaj, avvenuto nella serata del 14 febbraio. (segue) (Seb)