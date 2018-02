Speciale difesa: comandante Kfor Cuoci a "Nova", situazione sicurezza in Kosovo precaria senza sviluppo economico diffuso

- La situazione generale della sicurezza in Kosovo è “stabile ma allo stesso tempo fragile”. Lo sottolinea il comandante della missione della Nato Kfor (Kosovo Force), generale Salvatore Cuoci, in un’intervista ad “Agenzia Nova” per fare il punto sulla situazione a quasi 19 anni dall’avvio della missione Nato nel paese balcanico (nel 1999) ed in vista del decimo anniversario della dichiarazione d’indipendenza di Pristina (17 febbraio 2008). “All’indomani del conflitto – evidenzia il comandante Cuoci - Kfor era presente con 55 mila uomini, con una prevalenza netta della componente cinetica sulla non cinetica. Ora, dopo 19 anni, al crescere delle istituzioni locali è corrisposto un decremento delle unità, che sono adesso poco più di 4 mila, per la maggior parte assetti non cinetici”. Come indica il generale italiano, nel paese balcanico “sono cambiate le condizioni sul terreno, le capacità delle istituzioni del Kosovo sono notevolmente migliorate in molti settori, gli incidenti inter-etnici sono diminuiti significativamente e, oggi, solo il sito del Monastero ortodosso di Decane continua ad essere vigilato dai militari Kfor, mentre gli altri siti religiosi della Chiesa serbo ortodossa, che erano considerati a rischio, sono ora protetti dalla polizia kosovara o addirittura non vigilati come il Monastero di Gracanica”.Il comandante della missione Kfor ricorda che “recentemente ci sono state le elezioni amministrative e non si sono registrate criticità: piano piano il Kosovo acquisisce sempre maggiori capacità ma la nostra presenza resta necessaria e sempre in aderenza al mandato ricevuto dalla risoluzione 1244 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite”. “Purtroppo – aggiunge - la situazione economica è precaria, con un elevato tasso di disoccupazione: oltre il 35 per cento della popolazione e il 65 per cento di coloro che non hanno lavoro sono giovani di età compresa fra i 25 ed i 35 anni. Kfor continua a supportare le istituzioni locali e la comunità internazionale nello sviluppo del processo democratico della regione ma la sfida più grande e più importante è quella di risollevare l’economia e ciò potrà avvenire solo quando il Kosovo sarà in grado di assicurare la necessaria stabilità politica”.Il comandante della missione a guida italiana della Nato in Kosovo commenta, nell’intervista ad “Agenzia Nova”, anche la recente uccisione del leader politico serbo kosovaro Oliver Ivanovic a Mitrovica Nord. “L’omicidio del leader politico Oliver Ivanovic è stato un evento che indubbiamente ha turbato il Kosovo, specie nel nord – afferma -. E’ opportuno sottolineare che l’episodio è stato condannato sia dai kosovari albanesi sia da quelli serbi e che, allo stesso tempo, non si sono registrati incidenti nei giorni successivi benché su alcuni media fosse stato riportato il sussistere del rischio di possibili tensioni. Kfor ha monitorato costantemente la situazione e personalmente ho avuto degli incontri sia con i sindaci di Mitrovica Nord e Mitrovica Sud, sia con il capo di Stato maggiore della Difesa serbo, con il quale ho incontri periodici così come con gli omologhi dei paesi vicini. Peraltro, in occasione della recente visita del comandante dell’Allied Joint Force Command di Napoli, l’ammiraglio James Foggo, ci siamo recati proprio sul ponte principale di Mitrovica che da sempre rappresenta il simbolo della divisione tra serbi ed albanesi. Abbiamo attraversato il ponte insieme al sindaco di Mitrovica sud e ci siamo recati sul versante settentrionale, dove c’era ad aspettarci il sindaco di Mitrovica Nord. Una stretta di mano cordiale tra i due sindaci credo abbia rappresentato la sintesi perfetta dell’impegno della Nato a tutela della sicurezza e la stabilità dell’area. La situazione continua ad essere calma e stabile”.Parlando dei rapporti tra Serbia e Kosovo, il comandante Kfor assicura che “il tempo del conflitto è passato e bisogna guardare al futuro, creare le prospettive di crescita per i giovani e le condizioni ideali per accedere all’Europa. Tutto ciò – sostiene - potrà avvenire implementando il dialogo Pristina-Belgrado che è fondamentale per la stabilità di tutti i Balcani occidentali ed abbandonare ogni tipo di retorica, ridurre ogni tensione e concentrare tutti gli sforzi per accelerare la normalizzazione delle relazioni tra Serbia e Kosovo”. Rispondendo ad una domanda sul recente auspicio del presidente Hashim Thaci per una graduale responsabilizzazione delle istituzioni kosovare tramite una riduzione del ruolo delle missioni internazionali, il generale Cuoci sottolinea che “Thaci si rivolgeva per lo più a Unmik ed Eulex (la missione Onu e quella di assistenza giudiziaria dell’Ue)”.“In Kosovo – spiega Cuoci –, Kfor risulta essere l’istituzione internazionale nei confronti della quale è nutrita più fiducia. Sono da riconoscere i notevoli passi avanti compiuti dalle istituzioni locali, dalla sua classe politica che negli anni sta spostando finalmente l’attenzione sulle problematiche reali della popolazione ma, riferendomi alla missione Kfor che mi onoro di guidare, sussiste ancora l’esigenza di restare. In una sua recente visita in Kosovo, il vice segretario generale della Nato, Rose Gottemoeller, ha peraltro confermato l’impegno della Nato nei Balcani, e in Kosovo in particolare, dove Kfor continuerà ad operare fino a quando sarà necessario; a dircelo saranno le condizioni sul terreno. Parliamo della missione di maggior successo della Nato dove la chiave di successo è stata proprio il tempo, non si è avuta fretta e le condizioni non le ha mai dettate un calendario”.Il comandante della missione Kfor commenta poi i piani delle autorità di Pristina per la trasformazione delle Forze di sicurezza (Ksf) del Kosovo in un Esercito regolare. A modo di vedere del generale, “la trasformazione delle forze di sicurezza del Kosovo in Esercito è una questione che spetta risolvere alle istituzioni di Pristina e ciò deve avvenire attraverso procedure costituzionali che garantiscano che la trasformazione avvenga con la condivisione di tutte le minoranze (quella serba prima di tutte). Kfor supporta le Forze di sicurezza del Kosovo, nell’ambito del mandato attuale, tanto da svolgere attività addestrative congiunte periodicamente e ritengo che il personale abbia raggiunto ottimi livelli di preparazione. Lo dimostra anche il recente impiego in Albania, in occasione dell’alluvione, dove la Ksf ha avuto modo di applicare quanto appreso nella gestione degli interventi per pubbliche calamità”.Il Kosovo è uno dei paesi balcanici dal quale è partito il maggiore numero di foreign fighter unitisi allo Stato islamico (Is) nei teatri di guerra in Siria e Iraq. Secondo il generale Cuoci, “non esiste un paese che possa ritenersi immune da tale fenomeno. Le istituzioni in Kosovo – afferma - sono state in grado in poco tempo di mettere in piedi una serie di leggi per contrastare il fenomeno dei foreign fighter, attuando anche dei programmi di de-radicalizzazione per chi rientrava legalmente in Kosovo. È la regione che rispetto al numero pro capite di foreign fighter ne ha prodotti di più negli anni passati. Il pericolo da non sottovalutare è il rischio di radicalizzazione che è legato, ancora una volta, alla situazione economica. Nella considerazione che il reddito pro capite è poco più di 400 euro, qualora si dovesse scendere ancora al di sotto di tale cifra, sussiste il pericolo che, a fronte di offerte di denaro, si chiedano servizi, come frequentare la moschea il venerdì, imporre il velo a mogli e figlie, oppure la frequentazione della scuola coranica. Qualora ciò dovesse riguardare una consistente parte della popolazione, è molto probabile che qualcuno possa radicalizzarsi”.Il comandante Cuoci commenta infine il recente dibattito sull’iniziativa avviata da alcuni parlamentari di Pristina per l’abrogazione del Tribunale speciale per i crimini dell’Esercito di liberazione del Kosovo (Uck). “La decisione di istituire la ‘Specialist Court’ è stata una decisione autonoma delle Istituzioni locali – sottolinea il generale -. Kfor continua ad operare affinché sia garantita la libertà di movimento in tutto il Kosovo e la sua sicurezza. Quando il Tribunale speciale inizierà ad operare, monitoreremo l’evolvere della situazione in termini di sicurezza e, nel caso dovessero verificarsi incidenti, come terzo interlocutore, saremo pronti ad intervenire”. (Pav)