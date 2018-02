Kosovo: comandante Kfor Cuoci a “Nova”, situazione sicurezza precaria senza sviluppo economico diffuso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione generale della sicurezza in Kosovo è “stabile ma allo stesso tempo fragile”. Lo sottolinea il comandante della missione della Nato Kfor (Kosovo Force), generale Salvatore Cuoci, in un’intervista ad “Agenzia Nova” per fare il punto sulla situazione a quasi 19 anni dall’avvio della missione Nato nel paese balcanico (nel 1999) ed in vista del decimo anniversario della dichiarazione d’indipendenza di Pristina (17 febbraio 2008). “All’indomani del conflitto – evidenzia il comandante Cuoci - Kfor era presente con 55 mila uomini, con una prevalenza netta della componente cinetica sulla non cinetica. Ora, dopo 19 anni, al crescere delle istituzioni locali è corrisposto un decremento delle unità, che sono adesso poco più di 4 mila, per la maggior parte assetti non cinetici”. Come indica il generale italiano, nel paese balcanico “sono cambiate le condizioni sul terreno, le capacità delle istituzioni del Kosovo sono notevolmente migliorate in molti settori, gli incidenti inter-etnici sono diminuiti significativamente e, oggi, solo il sito del Monastero ortodosso di Decane continua ad essere vigilato dai militari Kfor, mentre gli altri siti religiosi della Chiesa serbo ortodossa, che erano considerati a rischio, sono ora protetti dalla polizia kosovara o addirittura non vigilati come il Monastero di Gracanica”. (segue) (Pav)