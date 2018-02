Kosovo: comandante Kfor Cuoci a “Nova”, situazione sicurezza precaria senza sviluppo economico diffuso (2)

- Il comandante della missione Kfor ricorda che “recentemente ci sono state le elezioni amministrative e non si sono registrate criticità: piano piano il Kosovo acquisisce sempre maggiori capacità ma la nostra presenza resta necessaria e sempre in aderenza al mandato ricevuto dalla risoluzione 1244 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite”. “Purtroppo – aggiunge - la situazione economica è precaria, con un elevato tasso di disoccupazione: oltre il 35 per cento della popolazione e il 65 per cento di coloro che non hanno lavoro sono giovani di età compresa fra i 25 ed i 35 anni. Kfor continua a supportare le istituzioni locali e la comunità internazionale nello sviluppo del processo democratico della regione ma la sfida più grande e più importante è quella di risollevare l’economia e ciò potrà avvenire solo quando il Kosovo sarà in grado di assicurare la necessaria stabilità politica”. (segue) (Pav)