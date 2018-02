Kosovo: comandante Kfor Cuoci a “Nova”, situazione sicurezza precaria senza sviluppo economico diffuso (3)

- Il comandante della missione a guida italiana della Nato in Kosovo commenta, nell’intervista ad “Agenzia Nova”, anche la recente uccisione del leader politico serbo kosovaro Oliver Ivanovic a Mitrovica Nord. “L’omicidio del leader politico Oliver Ivanovic è stato un evento che indubbiamente ha turbato il Kosovo, specie nel nord – afferma -. E’ opportuno sottolineare che l’episodio è stato condannato sia dai kosovari albanesi sia da quelli serbi e che, allo stesso tempo, non si sono registrati incidenti nei giorni successivi benché su alcuni media fosse stato riportato il sussistere del rischio di possibili tensioni. Kfor ha monitorato costantemente la situazione e personalmente ho avuto degli incontri sia con i sindaci di Mitrovica Nord e Mitrovica Sud, sia con il capo di Stato maggiore della Difesa serbo, con il quale ho incontri periodici così come con gli omologhi dei paesi vicini. Peraltro, in occasione della recente visita del comandante dell’Allied Joint Force Command di Napoli, l’ammiraglio James Foggo, ci siamo recati proprio sul ponte principale di Mitrovica che da sempre rappresenta il simbolo della divisione tra serbi ed albanesi. Abbiamo attraversato il ponte insieme al sindaco di Mitrovica sud e ci siamo recati sul versante settentrionale, dove c’era ad aspettarci il sindaco di Mitrovica Nord. Una stretta di mano cordiale tra i due sindaci credo abbia rappresentato la sintesi perfetta dell’impegno della Nato a tutela della sicurezza e la stabilità dell’area. La situazione continua ad essere calma e stabile”. (segue) (Pav)