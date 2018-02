Kosovo: comandante Kfor Cuoci a “Nova”, situazione sicurezza precaria senza sviluppo economico diffuso (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parlando dei rapporti tra Serbia e Kosovo, il comandante Kfor assicura che “il tempo del conflitto è passato e bisogna guardare al futuro, creare le prospettive di crescita per i giovani e le condizioni ideali per accedere all’Europa. Tutto ciò – sostiene - potrà avvenire implementando il dialogo Pristina-Belgrado che è fondamentale per la stabilità di tutti i Balcani occidentali ed abbandonare ogni tipo di retorica, ridurre ogni tensione e concentrare tutti gli sforzi per accelerare la normalizzazione delle relazioni tra Serbia e Kosovo”. Rispondendo ad una domanda sul recente auspicio del presidente Hashim Thaci per una graduale responsabilizzazione delle istituzioni kosovare tramite una riduzione del ruolo delle missioni internazionali, il generale Cuoci sottolinea che “Thaci si rivolgeva per lo più a Unmik ed Eulex (la missione Onu e quella di assistenza giudiziaria dell’Ue)”. (segue) (Pav)