Kosovo: comandante Kfor Cuoci a “Nova”, situazione sicurezza precaria senza sviluppo economico diffuso (5)

- “In Kosovo – spiega Cuoci –, Kfor risulta essere l’istituzione internazionale nei confronti della quale è nutrita più fiducia. Sono da riconoscere i notevoli passi avanti compiuti dalle istituzioni locali, dalla sua classe politica che negli anni sta spostando finalmente l’attenzione sulle problematiche reali della popolazione ma, riferendomi alla missione Kfor che mi onoro di guidare, sussiste ancora l’esigenza di restare. In una sua recente visita in Kosovo, il vice segretario generale della Nato, Rose Gottemoeller, ha peraltro confermato l’impegno della Nato nei Balcani, e in Kosovo in particolare, dove Kfor continuerà ad operare fino a quando sarà necessario; a dircelo saranno le condizioni sul terreno. Parliamo della missione di maggior successo della Nato dove la chiave di successo è stata proprio il tempo, non si è avuta fretta e le condizioni non le ha mai dettate un calendario”. (segue) (Pav)