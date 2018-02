Kosovo: comandante Kfor Cuoci a “Nova”, situazione sicurezza precaria senza sviluppo economico diffuso (6)

- Il comandante della missione Kfor commenta poi i piani delle autorità di Pristina per la trasformazione delle Forze di sicurezza (Ksf) del Kosovo in un Esercito regolare. A modo di vedere del generale, “la trasformazione delle forze di sicurezza del Kosovo in Esercito è una questione che spetta risolvere alle istituzioni di Pristina e ciò deve avvenire attraverso procedure costituzionali che garantiscano che la trasformazione avvenga con la condivisione di tutte le minoranze (quella serba prima di tutte). Kfor supporta le Forze di sicurezza del Kosovo, nell’ambito del mandato attuale, tanto da svolgere attività addestrative congiunte periodicamente e ritengo che il personale abbia raggiunto ottimi livelli di preparazione. Lo dimostra anche il recente impiego in Albania, in occasione dell’alluvione, dove la Ksf ha avuto modo di applicare quanto appreso nella gestione degli interventi per pubbliche calamità”. (segue) (Pav)