Kosovo: comandante Kfor Cuoci a “Nova”, situazione sicurezza precaria senza sviluppo economico diffuso (7)

- Il Kosovo è uno dei paesi balcanici dal quale è partito il maggiore numero di foreign fighter unitisi allo Stato islamico (Is) nei teatri di guerra in Siria e Iraq. Secondo il generale Cuoci, “non esiste un paese che possa ritenersi immune da tale fenomeno. Le istituzioni in Kosovo – afferma - sono state in grado in poco tempo di mettere in piedi una serie di leggi per contrastare il fenomeno dei foreign fighter, attuando anche dei programmi di de-radicalizzazione per chi rientrava legalmente in Kosovo. È la regione che rispetto al numero pro capite di foreign fighter ne ha prodotti di più negli anni passati. Il pericolo da non sottovalutare è il rischio di radicalizzazione che è legato, ancora una volta, alla situazione economica. Nella considerazione che il reddito pro capite è poco più di 400 euro, qualora si dovesse scendere ancora al di sotto di tale cifra, sussiste il pericolo che, a fronte di offerte di denaro, si chiedano servizi, come frequentare la moschea il venerdì, imporre il velo a mogli e figlie, oppure la frequentazione della scuola coranica. Qualora ciò dovesse riguardare una consistente parte della popolazione, è molto probabile che qualcuno possa radicalizzarsi”. (segue) (Pav)